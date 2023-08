Elisabetta Gregoraci in pedalò con la sorella? Tutti impazziti

26 agosto 2023 a

Elisabetta Gregoraci è tornata nella sua Soverato per trascorrere alcuni giorni con la famiglia. In particolare la showgirl non si è voluta assolutamente perdere i festeggiamenti della nonna Elisabetta, che ha appena compiuto la bellezza di 102 anni: un traguardo per nulla comune, che merita di essere celebrato con tutta la famiglia. La Gregoraci ne ha infatti approfittato per trascorrere del tempo con la sorella Marzia e con i nipotini.

“La nonna compie 102 anni oggi, un secolo e più di vita e valori che solo i nonni ci possono dare. Grata di poter vivere questo traguardo al suo fianco. Ti amo Nonna Elisabetta”, ha scritto la showgirl a corredo di una carrellata di foto che la ritraggono con la nonna e il resto della famiglia. La Gregoraci ha anche trascorso una giornata al mare con la sorella e i nipoti: in tale occasione i fan hanno notato un dettaglio particolare, ovvero la somiglianza tra Elisabetta e Marzia.

“Sono gemelle?”, si è chiesto qualcuno che probabilmente non le conosce bene. Marzia ha due anni in meno rispetto alla Gregoraci: le due hanno un rapporto molto stretto e solido ed effettivamente nelle storie di Instagram che le ritraggono sul pedalò sembrano davvero due gocce d’acqua.