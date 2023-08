Elisabetta Gragoraci, le foto rubate: "Pare che con i comuni mortali..."

19 agosto 2023 a

Il figlio Nathan Falco, insieme a papà Flavio Briatore e alla sorellastra Leni (che il manager ha avuto dalla super top tedesca Heidi Klum) sono in vacanza in barca a Montecarlo. La mamma Elisabetta Gregoraci invece si gode sprazzi di ferie "on the road" in Sicilia. Avvistata a Noto in compagnia del suo nuovo uomo, Giulio Fratini, la splendida 43enne calabrese di Soverato si è concessa un "bagno di folla" per le strade della splendida cittadina in provincia di Siracusa, la "capitale del Barocco". La sua bellezza ha sfidato quelle architettoniche tutte intorno, ma gli occhi dei residenti e dei turisti erano tutti per lei.

"Beccata" da Deianira Marzano, una delle firme più lette del gossip televisivo sui social, Ely risplende con un sensuale ed elegante abito da sera in "total white" e i capelli corvini sciolti sulle spalle. Sorriso radioso, grande comunicativa: la Gregoraci, sottolinea la Marzano, si è concessa ai fan senza sottrarsi a una foto e un autografo. A conferma che la distanza tra una vip e "i comuni mortali", talvolta, si può azzerare.

Merito, ovviamente, della gentilezza e della disponibilità di entrambe le parti in causa. Selfie e abbracci per l'ex moglie di Briatore, incoronata da Deianira che nelle sue storie su Instagram, pubblicando le foto della conduttrice, sottolinea: "Elisabetta Gregoraci è con il nuovo fidanzato a Noto ed è molto gentile con tutti". Anche il compagno, amministratore delegato della holding Belvedere Angelico, si è adeguato e si è sottoposto di buon grado alla raffica di foto seduto al tavolo di un bar.