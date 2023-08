Elisabetta Gregoraci, la foto virale che fa impazzire i social

23 agosto 2023 a

Elisabetta Gregoraci è sempre di più la vera protagonista di questa estate. L'ex di Flavio Briatore sui social sta raccontando ai fan, passo passo, la sua vacanza che dura da qualche settimana. La showgirl e conduttrice nelle stories e nelle foto appare sempre sorridente e rilassata.



A quanto pare le vacanze sono state distribuite in diverse località. La Gregoraci di fatto ha passato qualche giorno in Grecia, poi in Sardegna ma anche in Sicilia. In qualche scatto è apparsa con il figlio Nathan Falco.



"100 anni per Briatore": la frase che fa sbroccare la Gregoraci



Ma a far impazzire i suoi followers sono le foto in bikini che mostrano un fisico invidiabile in pieno stato di grazia a 43 anni. Il tempo per la Gregoraci sembra essersi fermato. Una delle foto che sono diventate virali sul web la ritrae con una ciotola di pasta al pesto in mano e l'immancabile bikini accompagnato da una gonnella gialla. Sorrisi e pose spensierate che raccontano una Gregoraci impegnata a prendere il sole e a godersi le vacanze in compagnia del figlio.