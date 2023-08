Laura Pausini, la tremenda figuraccia di chi la attacca: "Chi c'è nella foto"

27 agosto 2023 a

Una foto di Laura Pausini ha scatenato un putiferio. Sui social la cantante ha pubblicato alcune immagini di questa sua estate di relax in compagnia della sua famiglia. La Pausini appare rilassata, una forma invidiabile. Sorridente e spensierata si gode la vacanza con i suoi affetti più cari. Ma una foto ha subito scatenato le critiche degli utenti. La Pausini ha infatti postato una foto con i suoi familiari che sorridono in compagnia di un'altra persona.

La Pausini specifica subito che si tratta di "un'amica di famiglia". Ma non basta, l'odio degli haters comincia subito ad imbrattare il profilo della cantante. Qualcuno accusa la Pausini di celare la vera indentità della donna nella foto che secondo alcuni utenti potrebbe essere la tata. E così partono subito le stilettate contro la Pausini: "Di' che è la tata... la scusa dell’amica di famiglia al giorno d’oggi fa sorridere…".

Ma i ben informati hanno subito fatto notare che la tata si chiama Mati e non è un mistero per i fan. Così qualcuno ha raccolto qualche figuraccia. La Pausini è rimasta in silenzio godendosi lo scivolone degli haters che a quanto pare non vanno mai in ferie.