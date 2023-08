Filippa Lagerback rivela: "Fazio e Littizzetto? Fuori dalla tv..."

28 agosto 2023 a

"Noi tre ci sosteniamo a vicenda: non ci vediamo molto al di fuori della trasmissione, ma forse è il segreto per cui è tanto che stiamo assieme”: Filippa Lagerback, intervistata dal Corriere della Sera, parla così di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, con cui da ormai 18 anni forma il trio storico di Che Tempo Che Fa. La trasmissione cambierà "casa" nella prossima stagione televisiva: passerà da Rai 3 a Canale Nove. Proprio su questo "trasloco", la Lagerback ha detto: "Prendo questa situazione come un’opportunità: sono contenta di intraprendere una strada nuova con l’altra mia famiglia, quella televisiva di Fabio e Luciana”.

Confrontando Fiorello e Fazio, del primo dice che è “un mattatore imprevedibile”, mentre “Fabio, oltre ad avere la battuta pronta, è preparato in modo incredibile su più temi. Lo ammiro e gli dico grazie”. Quando le è stato chiesto se ambisce a presentare un programma come Sanremo un giorno, lei ha spiegato di non sentirne l’esigenza: “Mi vedrei come conduttrice? Non tutti sognano quel palco e io non voglio essere a tutti i costi una primadonna”. E ancora: “Io, comunque, rifuggo dai confronti: non sgomito, voglio essere quella che posso essere”.

Infine, parlando della sua vita familiare, Filippa ha rivelato di essere molto affezionata alla figlia Stella: “Spero di non essere stata ingombrante, ma me lo dovrà dire mia figlia. Ho puntato ad ascoltarla anziché imporre la presunta ricetta giusta”. Con il marito Daniele Bossari va tutto a gonfie vele, anche se non sono mancati momenti difficili: “Ha avuto due travagli duri. Nel secondo, legato al tumore alla lingua, è stato più facile aiutarlo perché potevo essere più concreta nell’assisterlo. Invece durante la depressione lo scenario era complicato. La sofferenza mentale è complessa, non hai terapie pronto uso. Non capire mi faceva sentire come se non appartenessimo più alla nostra vita. Ho anche pensato di avere la chiave della felicità. Ma se l’avessi posseduta non avrebbe funzionato nella sua “serratura”: era lui che doveva trovare le risposte giuste”.