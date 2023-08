Chiara Ferragni, confessione-choc: "Fedez? Mi ha fatto malissimo"

28 agosto 2023 a

Non è affatto una sorpresa che Chiara Ferragni e Fedez abbiano raccontato la verità sulla crisi scaturita dal Festival di Sanremo in occasione della serie tv che li vede protagonisti su Prime Video. Da un certo punto di vista è anche giusto che lo abbiano fatto: è esattamente quello che i loro fan volevano. È stato diffuso il promo della puntata speciale dedicata a Sanremo 2023 e l’attesa è già alta per scoprire tutti i retroscena.

L’appuntamento è per il 14 settembre, giorno in cui diventerà disponibile la puntata speciale. Nel promo sono state inserite alcune dichiarazioni importanti. A partire da quella premonitrice di Fedez: “L’unico che può fare un disastro in questo Sanremo sono io”. La moglie aveva risposto guardandolo con un sorriso che però nascondeva anche un po’ di preoccupazione: con il senno di poi, ci aveva visto lungo, dato che Fedez le ha rubato la scena con il bacio con Rosa Chemical sul palco dell’Ariston.

“Mi ha fatto ancora più male di quello che potevo immaginarmi - è stato lo sfogo della Ferragni, probabilmente parlando con il terapista di coppia - io gli avevo chiesto di essere lì come spettatore per una volta e non come performer”. Insomma, dal promo è confermato che la crisi di febbraio è stata causata da quanto accaduto a Sanremo.