Fedez sparito, "fanc***o": crisi con la Ferragni, indizio bomba

“Fuck others, love yourself”. Non è un nuovo slogan da t-shirt, bensì il segno di una possibile nuova crisi tra Fedez e Chiara Ferragni. Da mesi, ormai, si rincorrono le voci su questa rottura dei “reali” italiani. Reali almeno sui social, perché nella vita privata non è tutto sorrisini e vacanze. Stavolta, infatti, anche su Instagram Federico Lucia (vero nome del rapper Fedez) è sparito per giorni, praticamente una settimana. Nel mondo dei social, un’era geologica e infatti i fan erano preoccupati. Eccolo, poi, riapparire all’improvviso con una stories ambigua. Praticamente la foto di un sasso in riva al mare, dove è stata incisa la frase suddetta “F*ck other, love yourself“, ovvero “Fan**lo gli altri, ama te stesso”. Con chi ce l’ha? Cosa sarà successo durante questi giorni?

C’è chi pensa che Fedez abbia voluto solo disintossicarsi dai social per un periodo e godersi la famiglia. Infatti, prima di questo sasso della discordia, ha condiviso anche due foto della figlia Vittoria, ritratta con delle facce alquanto buffe e intenta a mangiare un panino con il viso sporco di Nutella. C’è anche chi pensa, però, che i Ferragnez siano ai ferri corti. In ogni caso, la famiglia è riunita ad Ibiza, perché Fedez ha condiviso altri video insieme alla figlia, che si trova lì con la mamma e la cognata.

Le altre occasioni in cui il rapper era sparito sono coincise sempre con momenti delicati della sua vita. Ultimo, il post-Sanremo 2023, periodo in cui si era totalmente allontanato dal web. Nel frattempo, però, Chiara Ferragni non ha abbandonato i suoi followers e ha condiviso diversi momenti della sua vacanza ad Ibiza e Formentera insieme alla sorella Valentina Ferragni e ai figli Leone e Vittoria. Nessuna traccia di Fedez, con il quale ha condiviso l’ultimo scatto circa 10 giorni fa. Le prossime stories di lui, i prossimi post di lei chiariranno il mistero.