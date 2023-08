Grande Fratello, Nielsen gela Pier Silvio Berlusconi: non vuole entrare nella casa

29 agosto 2023 a

Nella Casa del Grande Fratello vip, potrebbero entrare una super vip con il figlio. Secondo quanto riporta il sito Dagospia, infatti, sarebbero stati contattati dalla redazione del reality show condotto da Alfonso Signorini, Killian Nielsen, figlio di Brigitte Nielsen, conosciuto in Italia per aver partecipato all’ottava edizione dell’Isola dei Famosi nel 2011, e la madre. Sembra però che Killian sia benvenuto nel programma solo a condizione che partecipi insieme alla mamma. La quale, però, non avrebbe alcuna intenzione di far parte del programma, tanto meno di rivedere il figlio con il quale non ha più rapporti.

I due infatti non si parlano da circa quattro anni. Stando ad alcune indiscrezioni Killian non si sarebbe sentito compreso dalla madre in un momento di grande difficoltà personale, dovuta alla dipendenza dall’alcol. Brigitte, secondo il figlio, non gli sarebbe stata vicino e dopo una lite molto accesa i due non si sono più visti né parlati.

Adesso però Killian avrebbe deciso di ricontattare Brigitte dopo essere stato invitato dalla redazione a farlo e l'avrebbe anche raggiunta al mare nel tentativo di convincerla.

Lo stesso Killian ha ammesso di non essersi comportato bene con Brigitte che lo avrebbe pure bloccato su Whatsapp ma la sua speranza è di riallacciare i rapporti con lei e convincerla a fare ingresso insieme nella casa più spiata d'Italia.