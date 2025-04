La volta buona, Brigitte Nielsen contro suo figlio. Balivo: "Ho il mal di stomaco"

Come ogni giorno, eccoci a La volta buona, il programma condotto da Caterina Balivo su Rai 1. La puntata di giovedì 10 marzo si è aperta con un focus sul rapporto, spesso complesso, tra genitori che appartengono al mondo dello spettacolo e i loro figli. Tra gli ospiti della Balivo ha anche il figlio di Brigitte Nielsen, Killian Marcus Nielsen, che ha condiviso una testimonianza molto personale, lasciando il pubblico e la conduttrice di sasso.

Nel corso dell'intervista, Killian ha raccontato di non avere più alcun legame con la madre. Una situazione che, a quanto pare, si è deteriorata bruscamente in seguito a un episodio ben preciso: "Ero in buoni rapporti fino a due anni fa - ha premesso -. Purtroppo dopo una storia che ho pubblicato su Instagram tutto è precipitato. Mi ha visto con mio papà a una festa. Dopo poche settimane le telefono perché vengo a sapere che doveva fare un evento a Capri con i miei fratelli. Lei mi disse di non presentarmi", rivela.

Insieme a Killian, in studio c'era la sua compagna, che ha parlato dei motivi che sarebbero stati alla base dell’esclusione dall'evento a Capri: "Quando gli è stato detto che non poteva andare la motivazione che gli è stata data è che era un ex alcolizzato e non aveva una bella immagine per il loro gin che stavano promuovendo", ha spiegato.