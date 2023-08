Arisa, figuraccia colossale per Madame: "Non rispondi mai"

Roberto Tortora 29 agosto 2023 a

a

a

Il post “very hot” di Arisa, provocatorio o reale che sia, ha fatto il giro del web. Le immagini di Rosalba Pippa, vero nome, in tutta la sua nudità hanno catturato l’attenzione di tutti. E la proposta dell’artista, a corredo delle fotografie che hanno acceso un lunedì di fine estate, ha lasciato tutti senza parole. Questo il testo, scioccante come le foto: “Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio. Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico. Si offre “verità, corpo, anima, cervello” fedeltà se meritata e ottima cucina. Qualche sbalzo d’umore ma tutto risolvibile con un abbraccio e con la buona fede. Solo intenzioni serie. NESSUNA BUGIA. NO PERDITEMPO”.

Hanno risposto in migliaia, ovviamente, ma tra questi c’è anche Francesca Calearo, in arte Madame. La cantante veneta ha commentato con un caloroso “Ti Amo”, ma ha ricevuto, al contrario, una risposta gelida e fulminante da Arisa: “Ti scrivo da mesi e non mi rispondi mai, strano modo di amare”. A questo commento così tranchant sono seguite migliaia di risposte dei fan, con migliaia di like e tanti sfottò per Madame, respinta al mittente.

"Tristezza, in ogni foto...". Arisa nuda diventa un caso, la rivolta: chi la travolge | Guarda

E non si tratta di uno scherzo tra due colleghe, ma pare proprio che Arisa sia risentita della mancanza d’attenzione privata della Calearo, quando in pubblico invece si diverte a rispondere a commenti sotto post virali solo per visibilità. Insomma, ad Arisa resta il bene, a Madame è restato solo il male.