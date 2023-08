Amici, Anna Pettinelli gela la Celentano: "Ti è partita la brocca?"

31 agosto 2023 a

La nuova edizione di Amici di Maria De Filippi non è ancora cominciata e già partono le frecciatine tra Anna Pettinelli, che tornerà al banco dei professori di canto, affiancata da Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini, e la temutissima maestra di danza classica Alessandra Celentano. Proprio la coreografa, sul suo profilo Instagram ha condiviso uno scatto che ha fatto impazzire la Pettinelli. Nell'immagine si vede la Celentano con indosso due paia di occhiali da sole, uno posizionato sugli occhi e l’altro sulla fronte. Quindi Alessandra scrive: "Metamorfosi in corso: dicono che sto cambiando in meglio, mi sto trasformando. Trattatasi della mosca Celentano, particolare specie di insetto alato il cui ronzio rumoroso può risultare fastidioso e irritante".

Tanti i cuoricini e i commenti alla foto, tra i quali si vede quello di Raimondo Todaro, nel team di ballo, che con un commento ha giocato su una delle frasi celebri di Alessandra: "Il mondo della danza sa". E poi ecco quello della conduttrice radiofonica che ha scritto non senza ironia: "Ale tesoro amica mia, ti è partita la brocca?".

Una battuta alla quale Alessandra Celentano non ha al momento risposto ma che ha scatenato il popolo social. Insomma, Amici non è ancora cominciato e già la tensione è a dir poco altissima...