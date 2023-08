Caterina Balivo si presenta in tv vestita così: un clamoroso errore

30 agosto 2023 a

Vacanze finite per Caterina Balivo. La conduttrice Rai è tornata a Roma, in vista de La volta buona. A partire dall’11 settembre infatti sarà in onda tutti i pomeriggi su Rai 1 scontrandosi con Uomini e Donne di Maria De Filippi. Il suo ritorno però è coinciso con un pesante maltempo che l'ha presa contropiede. La Balivo su Instagram ha mostrato di aver sbagliato look: minigonna bianca e sandali vertiginosi, la conduttrice ha dunque sfidato le previsioni.

"Quando ti vesti pensando all’estate che non c’è più da oggi", ha ironizzato. Intanto si è detta entusiasta di essere tornata nella Capitale per iniziare la sua nuova esperienza nel pomeriggio di viale Mazzini. "Da Roma si riaprono le danze", ha aggiunto.

Per la conduttrice si tratta di un ritorno che segue l'ingresso e l'addio a La7, ma anche un periodo lontano dai riflettori. Una scelta necessaria per stare vicina alla famiglia: "Volevo ascoltare quello che succedeva nel mondo e anche alla mia famiglia. Anche solo trovarmi a pranzo con loro a mangiare piatti cucinati da me era una sensazione stranissima, dopo tanti cestini consumati in camerino mentre venivo truccata". E proprio sulla famiglia aveva ammesso: "Figli non ne volevo. Poi, vedendo Guido fare il papà, ho scoperto che i weekend con i suoi bambini non mi pesavano".