Estate in diretta, Nunzia De Girolamo gela Semprini: "Stai fermo!"

Scenetta esilarante quella andata in onda durante l'ultima puntata di Estate in diretta. I telespettatori, in apertura di puntata, hanno infatti potuto godersi un momento di humor e piacere. I due conduttori, Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini, prima hanno anticipato le notizie del giorno, tra le quali l'insolito avvistamento di un’orsa in Abruzzo, poi lei ha gelato lui. La De Girolamo, infatti, ha fatto una battuta al collega: "Hai mai avuto a che fare con un orso? Cosa faresti in un incontro del genere?”. Alla risposta di Semprini, che ha detto "sarei colto da un misto di rispetto e paura", la De Girolamo ha scherzosamente consigliato di "stare fermo, esattamente come hanno fatto i cittadini in Abruzzo a San Sebastiano dei Marsi".

Il riferimento era al caso dell'orsa registrato in Abruzzo. L'animale ha attraversato la strada con i suoi cuccioli e gli abitanti sono rimasti fermi, immobili, ad aspettare che la famiglia proseguisse il suo cammino nel bosco. Questo episodio ha scatenato l'ironia di Nunzia De Girolamo che ha scherzosamente fatto una riflessione sull’incontro di animali selvatici nelle nostre strade: "Immagina di camminare e anziché incontrare me, ti imbatti in un orso o un cinghiale. Come sono cambiate le cose....".