Mara Venier, botta e risposta con Rita Dalla Chiesa: "Vieni qui a dirmelo"

30 agosto 2023 a

a

a

L'estate sta finendo anche per Mara Venier. La conduttrice di Domenica In ha condiviso su Instagram uno scatto di un bel tramonto sul mare. A corredo il commento: "E con questo tramonto in qualche modo finisce l’estate….da domani si ricomincia….Per voi è stata una bella estate?". E tra le risposte c'è anche quella di una vip, una amica stretta della stessa Venier. A rispondere al post niente di meno di Rita Dalla Chiesa.

"Vuoi la verità o va bene così??? (Con la faccina che sorride)", ha chiesto mentre la conduttrice ha preso la palla al balzo. "La verità me la dici quando ci vediamo……spero presto Ritamia (con un cuore rosso)". Che le due siano amiche non è una novità. Tempo addietro, quando la Venier è finita al centro della polemica dopo una lettera dello SNAP (Sindacato Nazionale Autonomo della Produzione TV Rai e Indignerai) in cui si leggono pesanti accuse degli ispettori di produzione del CPTv di Roma contro conduttrici e conduttori del servizio pubblico radiotelevisivo, la Dalla Chiesa ha preso le sue difese.

"Io non ho bisogno nemmeno di dirlo, io sto da sempre con Maramia". Insomma, la solidarietà tra le due, così come l'affetto, non manca. Che dunque la parlamentare di Forza Italia sia presto ospite nel salotto dell'amica? Chissà...