Mara Venier, "si parte da qui": il messaggio che conquista i fan

Vacanze finite per Mara Venier, che nelle ultime ore si trovava a Viareggio, in Toscana, insieme al marito Nicola Carraro. Ora che l'estate è finita, la conduttrice è pronta a ritornare al lavoro. Già la settimana scorsa, aveva detto addio alla sua casa a Santo Domingo per tornare in Italia. La Venier quest'anno sarà di nuovo al timone di Domenica In. Dunque, l'aspettano mesi parecchio intensi dal punto di vista lavorativo.

"Si parte da Viareggio, saluto e ringrazio il direttore. Torno presto": ha detto Mara in una storia su Instagram. Accanto a lei il direttore dell'hotel in cui ha soggiornato durante questi ultimi giorni di relax. Le sue parole hanno conquistato i fan, che non vedono l'ora di rivederla sul piccolo schermo. Ora, la Venier è pronta a ricominciare la sua routine quotidiana e il suo lavoro.

Nei giorni scorsi, intervenuta a “Gli incontri del Principe”, un ciclo di conversazioni all’hotel Principe di Piemonte di Viareggio, la Venier ha raccontato: "La Rai mi ha richiamata perché Domenica In traballava, cinque anni fa, ma anni prima mi avevano mandata via perché sostenevano che fossi troppo vecchia. Ma non ne voglio parlare, né voglio parlare di quel direttore di Rai 1 che lo aveva detto”. E ancora: "Cinque anni fa mi richiamarono, se mi dicono ‘devi tornare’ io torno perché sono stata umiliata e voglio riscattarmi, se ci riesco. Così è stato, e mi sono tolta i sassolini dalle scarpe".