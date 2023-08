Giambruno, Chiara Ferragni: "Il nostro problema sono gli uomini come te"

31 agosto 2023 a

Dopo tanto chiacchiericcio mediatico, alla fine la replica più ficcante alle dichiarazioni improvvide di Andrea Giambruno, giornalista Mediaset e first-gentleman del premier Giorgia Meloni il quale aveva dichiarato che “se le donne non si ubriacano non rischiano di finire nelle mani del lupo” in riferimento ai sempre più frequenti episodi di stupro, ultimo quello di Palermo, arriva da… Chiara Ferragni!

L’influencer è rimasta basita dalle parole pronunciate da Giambruno su Rete 4 ed ha replicato duramente, pubblicando alcune storie su Instagram al riguardo: “Stranamente è sempre la donna a essere colpevolizzata: victim blaming allo stato puro. Ci tengo a ricordare ad Andrea Giambruno e ad altri colleghi giornalisti che non abbiamo problemi con i lupi; e neppure con i giganti buoni, mostri, cani e bestie varie. Il nostro problema sono gli uomini, come loro”.

Una presa di posizione netta, che rischia di far discutere più di tutte le stigmatizzazioni arrivate dalla sinistra e dai cinque stelle in queste ore. Una condanna per queste esatte parole pronunciate da Giambruno nel corso della sua trasmissione Diario del giorno, attirandosi un’ondata di critiche: “Forse dovremmo essere più protettivi nel dialogo e nel lessico. Se vai a ballare, tu hai tutto il diritto di ubriacarti – non ci deve essere nessun tipo di fraintendimento e nessun tipo di inciampo – ma se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi, magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche perché poi il lupo lo trovi”. In questo momento Giambruno ha trovato solo una leonessa pronta a ringhiargli contro, ha i capelli biondi e gli occhi chiari e si chiama Chiara Ferragni.