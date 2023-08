Elodie mai vista così: outifit da capogiro, come si presenta sul palco

31 agosto 2023 a

Elodie è una delle artiste più apprezzate in Italia in questo periodo storico. Non solo è una cantante dalle grandi qualità, ma è anche una donna sensuale ed elegante, che fa girare la testa a decine di migliaia di fan. In quest’estate Elodie l’ha fatta ancora una volta da padrona, con la sua “Pazza Musica” con Marco Mengoni che è diventata una delle hit più ascoltate e apprezzate.

I due artisti sono saliti sul palco dell’Arena di Verona in occasione del Power Hits Estate, l’evento organizzato da Rtl 102.5 e condotto da Paola Di Benedetto e Jody Cecchetto. Elodie si è presentata con un outfit da dieci, che ha messo in risalto tutta la sua sensualità. A catturare subito l’attenzione è l’acconciatura diversa dal solito, con la cantante che ha scelto i capelli sciolti con un effetto simil bagnato. Per quanto concerne l’outfit, Elodie si è presentata con pantaloni lunghi di pelle, top corto di pelle, tacchi alti e coprispalle piumato.

Dopo essersi esibita, l’artista ha condiviso su Instagram alcuni scatti della serata e ha preso centinaia di migliaia di “mi piace”. Anche i commenti si sono sprecati: “È incredibile come Elodie possa indossare tutto e risultare sempre pazzesca”, dopo queste foto sarà impossibile riprendersi”, sono solo alcuni lasciati dagli utenti.