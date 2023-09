Myrta Merlino con Bianca Berlinguer? Vergognosi insulti per una foto

02 settembre 2023 a

Myrta Merlino e Bianca Berlinguer sono le new entry più attese di tutta Mediaset. Le due giornaliste saranno le grandi protagoniste della nuova stagione televisiva: la prima ha lasciato L'Aria Che Tira su La7 a David Parenzo, mentre la seconda ha detto addio alla Rai dopo oltre trent'anni. Ma se sulla Berlinguer tutti sono concordi nel parlare di un colpaccio, sulla Merlino ha fatto parecchio discutere la sostituzione di Barbara d'Urso.

Con un colpo di mano Pier Silvio Berlusconi, ad del Biscione, ha messo al timone di Pomeriggio 5 la giornalista. La Merlino prende infatti il posto della d'Urso. E non senza bufera, visto che la stessa d'Urso non si è contenuta nelle frecciate. Ora però a far chiacchierare è uno scatto. Una foto diffusa sui social in cui la Merlino e la Berlinguer si mostrano insieme, pronte per la nuova avventura.

"Attenti a quelle due", ha scritto a corredo la Merlino. E tante le risposte: "Festeggeremo il grande flop", scrive un utente che, evidentemente, rimpiange i vecchi programmi. "Siamo pronti, finalmente il vero giornalismo", digita invece un altro che esulta per i due nuovi arrivi. Insomma, non resta che attendere l'inizio della nuova stagione televisiva. Sia per le critiche che per gli elogi.