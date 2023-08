Barbara d'Urso, la foto virale della Merlino scatena il web: "Sembri lei..."

28 agosto 2023 a

Vacanze finite per Myrta Merlino. La conduttrice tornerà a breve al lavoro, ma questa volta non su La7. Come già noto la giornalista sostituirà Barbara d'Urso al timone di Pomeriggio 5. Appuntamento, quello con Mediaset, fissato per lunedì 4 settembre. E così la Merlino saluta l'estate con un post su Instagram. "Titoli di coda su un'estate fatta di colori intensi, mare meraviglioso, amore luminoso, amicizia che rigenera. Ma anche di scelte importanti: è il momento di viverle appieno e di lanciare il cuore oltre l’ostacolo…. Pronta alla nuova sfida che mi aspetta, io ovviamente aspetto tutti voi!", è il commento con tanto di foto.

Lo scatto la ritrae in barca. Addosso un pantaloncino bianco, una camicia azzurra e un cappello di paglia. Eppure un dettaglio non passa inosservato. "Sembri la d'Urso. Si sta Dursizzando", osserva un utente che passa al setaccio foto e dichiarazioni. Intanto non si può dire che il suo passaggio non abbia fatto rumore. In tanti la criticano e promettono di non seguirla.

"Sei una traditrice proprio per questo non ti guarderò, chi troppo vuole nulla stringe ricordalo", si legge. E ancora: "Sto già cambiando canale", "Non ci contare", "Mi spiace, ma inizia pure senza me, in quel periodo sarò all’estero e al mio ritorno ci sarà Matano. Se dovete fare lo stesso tipo di trasmissione perché guardare te che non ho mai visto prima?".