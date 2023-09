Barbara D'Urso, bomba su Pier Silvio Berlusconi: "L'unica cosa che mi dispiace"

01 settembre 2023 a

a

a

"Pomeriggio 5 è una delle creature televisive di cui vado maggiormente orgogliosa. L’unica cosa che mi dispiace, come sapete, è non aver potuto salutare il mio pubblico dopo 15 anni insieme. Ma so che avete compreso che non è dipeso da me": Barbara D'Urso lo ha scritto sul suo profilo Instagram, lanciando di fatto una stoccata all'ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi. Da lunedì 4 settembre, il programma passerà nelle mani di Myrta Merlino, "alla quale va da parte mia un grande in bocca al lupo", ha aggiunto ancora la conduttrice partenopea.

"Sai chi mi sembri?": clamoroso, chi sfida la Merlino pubblicamente | Guarda

"Tra pochi giorni prenderà il via la 16esima edizione di Pomeriggio 5, la prima senza di me. Ho creato e curato con amore quel programma per 15 anni ed è per me motivo di orgoglio che un programma nato, cresciuto e identificato con me, vada avanti mantenendo lo stesso nome - così inizia il post della D'Urso -. Era il 1 settembre del 2008 quando io e Claudio Brachino, allora direttore Videonews, inventammo prima Mattino5 e poi Pomeriggio5, nonché Domenica5". La presentatrice, però, non ha potuto fare a meno di precisare che "abbiamo fatto tutto questo con un piccolissimo budget, che fin dall’inizio di questa avventura straordinaria è stata la mia forza in azienda, puntando alla massima resa con la minima spesa".

"Mi dispiace. Myrta Merlino è diversa": chi si schiera con la D'Urso

La conduttrice ha spiegato di aver fatto dei sacrifici: "Mi sono messa sull’attenti quando mi è stato dato uno studio molto più piccolo e condiviso con i telegiornali, e non solo, che mi obbligava a registrare gli ultimi due blocchi velocemente nel pochissimo tempo disponibile prima della diretta, per poter lasciare puntualmente lo studio a Studio Aperto alle 18.25. Ennesima limatura nella durata, che nelle ultime due stagioni è stata ridotta all’osso (per motivi ancora oggi a me oscuri). Negli ultimi due anni siamo stati costretti a partire mezz’ora dopo rispetto alle stagioni precedenti e dopo una soap che ci lasciava un traino del 9/10%".

Quest'anno, invece, le cose cambieranno. "Pomeriggio5 tornerà finalmente ad avere un grande studio con il pubblico presente dal vivo, che potrà anche interagire in diretta - ha fatto notare la D'Urso -. Verrà aumentata la durata, mezz’ora in più partendo ben prima del competitor, e verrà garantita una collocazione in palinsesto più favorevole, con un ottimo traino, come si confà a un programma, ormai storico, ben rodato e di successo, com’è giusto che sia e come sarebbe stato giusto fare anche nelle stagioni precedenti".