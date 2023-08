Myrta Merlino, rivolta dopo questo video: "Che orrore"

30 agosto 2023 a

Tutti contro Myrta Merlino dopo che i canali ufficiali di Pomeriggio 5 hanno diffuso un nuovo promo del programma di Canale 5. "Vi porterò dentro al racconto della realtà (…) Non vedo l’ora di cominciare", è l'annuncio dell'ex volto di La7. Ma apriti cielo. I fan di Barbara d’Urso si sono scatenati: "Che orrore togliere la d’Urso", "Non c’è paragone; Barbara d’ Urso è Pomeriggio 5!". E ancora: "Senza Barbara io non lo guardo".

Insomma, la sostituzione ha creato non poca indignazione. Eppure la Merlino aveva spiegato così il suo arrivo a Mediaset: "Nessuno mi ha mai parlato di numeri. L'unica richiesta che mi è stata fatta è quella di fare un programma che piaccia a me, al pubblico e alla rete. C'è la voglia di investire su un'informazione attenta, rigorosa, ma allo stesso tempo popolare".

E sulla d'Urso non si era sottratta: "Siamo due donne diverse e con due percorsi professionali molto differenti. Barbara è una grandissima professionista: fa e ha fatto cose che io molto probabilmente, non sarei nemmeno in grado di fare. Non c'è dualismo, né tantomeno rivalità, è semplicemente cambiata la linea editoriale della rete. Io e lei abbiamo sempre avuto una grande simpatia, e, in tutta sincerità, spero rimanga".