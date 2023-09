The Beach, UMM, Eliza G, Acetone... Come suona il divertimento italiano nel mondo

01 settembre 2023 a

L'estate '23, per chi lavora con il divertimento, è già un ricordo. Mentre si conclude la stagione all'aperto, più che tirare le somme e fare bilanci, si lavora alle nuove aperture, cercando di capire quale sarà il sound che farà ballare per tutto l'autunno 2023 e soprattutto durante l'inverno 2023 - 2024.

Tra i luoghi di ritrovo aperti dal mattino alla notte grazie a dinner show unici, spinge forte nel mondo l'italiano The Beach Luxury Club. Dopo il successo dell'estate '23 tra Domina Zagarella in Sicilia e Domina Coral Bay a Sharm, per il brand di Manuel Dallori ci sono belle novità. "Abbiamo in programma una serie di aperture in diverse parti del mondo. Tra le città in cui probabilmente saremo presto presenti c'è Il Cairo, metropoli che conosciamo bene grazie alla nostra presente in Egitto a Sharm. E c'è anche Tulum, in Messico, una zona molto bella e molto frequentata da esigenti turisti statunitensi", racconta l'imprenditore toscano. E' una bella notizia, perché se il divertimento parla italiano nel mondo è una buona notizia per tutti gli operatori e pure per chi semplicemente si diverte.

Si sono fatti vedere emozionando tutta Italia durante l'estate gli artisti di Circo Nero Italia, che continueranno a farlo anche in autunno inverno. I loro show non si limitano alle feste, ma si allargano anche a eventi diurni e cene spettacolo. La loro abilità nell'unire arti circensi, con musica elettronica o altri sound, in eventi diurni e notturni, fanno di loro unici e sorprendenti. Non c'è contesto che possa tenere a freno la loro capacità di regalare emozioni con la loro eccezionale creatività.

Tra i party estivi sul Tirreno di maggiore successo, ecco Sunset Aperitif, in scena ogni domenica all'esclusivo Doride Beach di Marina di Carrara. "Non abbiamo pubbliche relazioni ma solo credibilità legata al nostro format e al party. Ho costruito tutto nel tempo, le persone ormai sanno cosa possono trovare da noi... e ci scelgono per questo", spiega l'organizzatore e dj Saintpaul. L'ingresso è libero e selezionato, il che aiuta il divertimento. Con il cambio stagione, il party non si ferma, si sposta in una nuova location.

Tra gli artisti che insieme a Luca Pedonese, lo stesso Saintpaul e Max The Voice animano Sunset Aperitif spesso c'è la cantante Eliza G, un'artista italiana dalla carriera internazionale. Con oltre 60.000 fa su Instagram.com e quasi 140.000 su TikTok, spesso si diverte in tv e non solo e da spettacolo con la sua voce. "A questo punto della mia carriera posso anche prendermi un po' in giro", racconta.

Piace decisamente, in Italia e non solo, anche il sound di Mitch B., che dalla sua Ravenna quest'estate ha suonato pure nel privé del Pacha di Ibiza ed al Djerba Music Festival in Tunisia. La sua musica Mitch B. la pubblica su label internazionali come la francese Jango. Molto attesi, a Milano, i suoi set alla Terrazza Aperol.

E' in forte crescita poi Acetone, la label creata da Maurizio Nari e Jens Lissat gestita con Steve Tosi, punta dritto sulla musica funky house e su un suono "collettivo" interpretato in modo decisamente personale da ognuno degli artisti della label. Tra loro, ecco Sandro Puddu, Giorgio V e Max Magnani. Quest'ultimo pubblica in questi giorni "Kill the Groove". "E' un brano energico", spiega l'artista. "Nel brano ci sono chiaramente diversi riferimenti al passato, ma il sound viene sempre aggiornato in modo che sia attuale".

E che dire di UMM, la label house con cui Gianfranco Bortolotti e Gianluca Motta stanno rilanciando l'universo musicale di Media Records? In autunno arriveranno brani già decisamente graditi a tanti top dj mondiali e presto anche un luogo unico in cui creare musica e farla ballare. Non solo. Bortolotti e Motta stanno decisamente puntando anche sulla musica italiana, con il progetto Italo.

Chiudiamo con Pl4tform, realtà che a Palermo aiuta a far decollare la carriera di produttori e dj. Nata nel 2019, Pl4tform ha già formato oltre 50 producer, artisti che hanno già pubblicato o stanno per pubblicare le loro produzioni su etichette musicali di riferimento nel mondo. Nell'autunno '23, con il corso PL4FORM DJ, i docenti di Pl4tform applicheranno il loro metodo al mix, ai dj set e a tutto ciò che serve quando si è in console e si deve far ballare un locale o una festa.