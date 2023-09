Serena Bortone, “perché l'hanno fatta fuori”: terremoto in Rai, gira una voce…

03 settembre 2023 a

Serena Bortone è stata fatta fuori da Rai 1 nonostante i buoni ascolti perché “troppo inclusiva”. È l’indiscrezione lanciata da Giuseppe Candela, che su Dagospia dà conto anche del fatto che la conduttrice prenderà il posto di Massimo Gramellini, trasferitosi a La7. La Bortone debutterà su Rai 3 nella serata di sabato 23 settembre: erediterà quindi il programma di Gramellini, che però non si chiamerà più “Le Parole” ma in una maniera differente.

Una “retrocessione” per la conduttrice, che con Oggi è un altro giorno era riuscita a imporsi e a farsi apprezzare dai telespettatori di Rai 1. Il suo addio è infatti stato polemico: “Siate liberi, siate autentici. A qualsiasi prezzo”, aveva dichiarato in occasione dell’ultima puntata di stagione di Oggi è un altro giorno. “Il popolo - aveva aggiunto - l’Italia e gli italiani sono molto più avanti di come talvolta li si voglia rappresentare ed è anche per questo che le nostre migliaia di ospiti sono stati diversi tra loro perché il servizio pubblico è pluralismo, inclusione e sostegno alla fragilità”.

Nonostante i buoni ascolti, il programma non è stato confermato: “È sempre stato uno spazio libero. Abbiamo illuminato artisti - aveva sottolineato la Bortone - valorizzato la memoria, presentato la contemporaneità, sostenuto storie di coraggio. Voi ci avete seguito sempre più numerosi e questo è il mio più grande orgoglio: aver sconfitto il pregiudizio elitario, arrogante e stolto secondo cui voi, il pubblico televisivo, non siete in grado si apprezzare quella che, con un certo razzismo intellettuale, viene chiamata la cultura alta”.