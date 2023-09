Merlino al posto della d'Urso? "Chi è stato il primo a scrivermi": nome clamoroso

02 settembre 2023 a

Myrta Merlino è pronta a tuffarsi nella nuova avventura televisiva alla guida di Pomeriggio Cinque. Raccogliere l’eredità di Barbara d’Urso, che ha condotto questo programma per quindici anni, non sarà affatto semplice: la Merlino è però sicura di poter fare bene e nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera ha speso anche alcune parole per la d’Urso, che è stata fatta fuori con alcuni mesi d’anticipo rispetto alla scadenza del contratto.

"Umanamente - ha dichiarato la conduttrice - non può che dispiacermi per lei. Conosco Barbara, è super vitale e simpatica oltre che capace. È stata una decisione aziendale quella di dare un cambiamento di rotta, e io sono solo l’interprete di questo cambiamento. Non sono un’antagonista e nemmeno una scelta migliore o peggiore”. Ma come sarà Pomeriggio Cinque con il cambio alla conduzione? “Ci sarà molta cronaca, anche nera - ha spiegato la Merlino - che affronterò nel modo più rigoroso possibile. La politica, da sempre il mio pane, non resterà fuori dal racconto“.

La conduttrice ovviamente sfiderà Alberto Matano, che con La Vita in Diretta su Rai1 è ormai abituato a vincere il confronto con Canale 5. “Quando sono uscite le indiscrezioni sul mio nome - ha rivelato la merlino - il primo a scrivermi è stato lui. Penso si possa essere concorrenti anche rispettandosi e volendosi bene. Questione ascolti? Mi hanno molto rassicurata: ci sono dei margini di rischio ma io sono una formichina e se mi danno tempo sento che posso fare bene“.