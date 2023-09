Belen Rodriguez, la foto hot virale: sguardo sensuale e la provocazione

03 settembre 2023 a

Tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni è scoppiata la passione. La showgirl argentina ha definitivamente dimenticato Stefano De Martino e si è lanciata in una nuova avventura. E così sui social iniziano a vedersi i primi indizi di questa nuova storia d'amore. I due sono amici da parecchio tempo e proprio da qualche mese si parlava di una storia d'amore tra i due. Ora arrivano le conferme. Infatti Belen è apparsa sui social rilassata e sorridente dopo un peridodo piuttosto difficile che aveva preoccupato e non poco i fan.

Elio invece resta sempre nell'ombra. Lui, imprenditore dell'automotive, non ama i riflettori. Infatti sui social, su Instagram, ha appena 600 follower. I due si bilanciano, Belen sovraesposta e lui invece un passo indietro, le lascia il palcoscenico.

E proprio Belen qualche giorno fa ha voluto mostrare anche ai suoi follower tutto il suo amore per Elio con una dedica speciale. "Il mio primo vestito per te", ha scritto la showgirl argentina mostrandosi con un abito a quadretti che sottolinea le sue forme sensuali. Una dedica che di fatto conferma le voci de l gossip di una possibile relazione trai due. E fan di Belen sognano ora la love story da sogno che per Belen forse manca da parecchio tempo...