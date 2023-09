Belen Rodriguez, la dedica di Stefano a Emma Marrone: scoppia il caso

02 settembre 2023 a

Colpo di scena nel gossip di questa lunga estate? Stefano De Martino e Belen Rodriguez, come è noto, hanno preso strade separate. Il ballerino a quanto pare si sarebbe allontanato dalla showgirl argentina che a sua volta si sarebbe avvicinata all'amico Elio. Ma a quanto pare ha fatto parecchio discutere l'ultima mossa social di Stefano De Martino. Parecchi anni fa il ballerino aveva avuto una storia con Emma Marrone.

I due si erano allontanati in modo brusco per poi ritrovare una grande amicizia nell'età più matura. E così nelle ultime ore si fa un gran discutere di quella foto postata nelle stories da De Martino per rilanciare il nuovo album di Emma.

Una mossa che subito insospettito i fan del ballerino che sperano un ritorno di fiamma tra i due. "Avete visto cosa ha fatto Stefano...", scrive qualcuno. Sono solo congetture, probabilmente De Martino ha voluto omaggiare la sua amica con questo dono sui social anche per mostrarle tutta la sua vicinanza e affetto in questa nuova sfida professionale che va a coronare una carriere, come quella di Emma, piena di successi. Intanto le voci su una presunta storia tra Belen ed Elio si rincorrono. I due sono apparsi molto vicini in qualche uscita in pubblico e c'è chi scommette che Belen ha trovato già un nuovo amore. Staremo a vedere...