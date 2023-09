Cecilia Rodriguez a Venezia, giallo intenso e spacco profondo: una foto estrema

02 settembre 2023 a

a

a

Un abito giallo intenso con uno spacco super sexy: questo l'outfit scelto da Cecilia Rodriguez per sfilare sul red carpet del festival del cinema di Venezia. La sorella di Belen ha assistito alla prima del film "Poor Thing", diretto da Yorgos Lanthimos, con Emma Stone e Mark Ruffalo. A colpire non è stato solo il colore scelto per l'abito, un giallo limone in evidente contrasto col rosso del red carpet, ma anche il profondo spacco sulla gamba. Tra l'altro alla Rodriguez, come riporta il Messaggero, va il merito di aver portato all'evento un colore che rientra già nelle tendenze del prossimo Autunno/Inverno 23-24, Senza contare che il giallo del suo vestito è riuscito anche ad esaltare l'abbronzatura dell'argentina.

"Sarò la prima a farlo": Giorgia Soleri si presenta così a Venezia, scoppia il caso | Guarda

L'abito - che è firmato Dundas, un celebre stilista ed ex Direttore Creativo di Maison come Emilio Pucci e Roberto Cavalli - presenta uno scollo all'americana con uno spacco laterale che continua in un grosso taglio sul corpetto impreziosito da metallo dorato. Il tutto esaltato dal fisico mozzafiato della sorella di Belen. A completare il look tacchi dorati e bracciali, orecchini e anelli tutti in oro giallo e diamanti. Per quanto riguarda i capelli, invece, la Rodriguez ha preferito lasciarli sciolti, senza acconciature particolari.