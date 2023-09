Belen, "il primo vestito": le foto che scatenano il gossip

02 settembre 2023 a

a

a

Belen Rodriguez sarebbe sempre più innamorata del suo nuovo compagno, Elio Lorenzoni. A dimostrarlo sono sia le sue foto che le sue parole sui social. Dopo un'estate piena di gossip sulla rottura con Stefano De Martino, la showgirl sembra aver ufficializzato ora la sua nuova storia con l'imprenditore lombardo. Con quest'ultimo, tra l'altro, ci sarebbe una conoscenza di almeno dieci anni, come riferito dalla Rodriguez stessa. I due, comunque, sembrano molto vicini e affiatati.

"Avete visto cosa ha fatto Stefano": la voce velenosissima che umilia Belen

La showgirl argentina ha reso nota la sua nuova storia tramite una serie di scatti postati sul suo profilo Instagram. Scatti nei quali i due si tengono per mano. Nel post di oggi, invece, Belen ha pubblicato delle foto in cui si mostra ai suoi follower con un abito a quadretti bianchi e grigi e infine una foto di Elio. A corredo una dolce dedica: "El primer vestido para ti (Il primo vestito per te)". La storia tra i due, insomma, sembra essere ufficiale.

Lorenzoni, come riporta Leggo, è un imprenditore lombardo laureato in economia e amministrazione aziendale all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Al momento si occuperebbe di aziende concentrate nel settore dell’automotive. Lui, inoltre, sarebbe un uomo molto riservato, come si evince dal suo account Instagram sul quale ha poco meno di 600 followers.