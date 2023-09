Chiara Francini, rivelazione a luci rosse: "Mi deve eccitare le sinapsi"

03 settembre 2023 a

a

a

Chiara Francini si racconta in un'intervista al Corriere. Lo fa a modo suo, diretta e senza usare giri di parole. Innanzitutto parla degli inizi della sua carriera, quando ha deciso di fare l'attrice: "Mamma avrebbe preferito altro, però se lo ricorda bene quando, alle elementari, in una recita feci Santa Caterina e caddi a corpo morto. Le venne un colpo, avevo recitato così bene che pensava mi fossi sentita male".

Poi una carriera tra spettacoli e libri: "Perché è così, ma sembra che se hai gli occhi grandi, la bocca carnosa, anche se io le chiamo “labbra da ciuco” e il seno grande, non tutti ti prendano sul serio quando decidi di scrivere. Una volta per un romanzo mi consigliarono di mettere, nella quarta di copertina, una foto con gli occhiali da vista, sarei apparsa più credibile".

“Ecco chi sono i sinistri”: la Francini travolge di nuovo Pd&Co, parole pesanti

Poi la rivelazione: "Se mi sono mai innamorata di una donna? No, No, però mi affascinano. Se sono in una stanza e entra un bell’uomo, manco lo guardo, prima mi deve eccitare le sinapsi. Se però entra una donna la guardo attentamente, mi piace osservare la bellezza femminile". Infine parla anche di Leonardo Pieraccioni: "Penso a un fratello. Forse il fratello che a me, figlia unica, è sempre mancato. In questo suo nuovo film io sono sua sorella e certe volte mi sembra di rivedere in lui una parte di me, toscana, verace".