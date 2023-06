Chiara Francini fa a pezzi la sinistra: "Sono degli arricchiti, ma si vestono come..."

28 giugno 2023 a

a

a

Chiara Francini fa ancora a pezzi la sinistra. Accade a CartaBianca dove l'attrice torna ospite nella puntata di martedì 27 giugno. Qui, su Rai 3, la Francini mette nero su bianco i problemi di Pd e compagni. Problemi che ha diligentemente annotato nel suo libro "Forte e chiara". "I mancini - esordisce di fronte a Bianca Berlinguer - sono degli arricchiti che si fregiano di essere ricchi. A loro non frega nulla di sembrare colti, vogliono solo apparire ricchi. Si dicono spesso molto cattolici e si vestono come se avessero sputato loro addosso un manichino di un negozio dei Parioli".

Il Pd pronto alla censura: chi vuole già espellere dalla Rai

Ma l'intervento che riscuote molto successo non finisce qui: "I mancini sono palesemente più onesti, si comprano case grosse, fanno cene grosse, frequentano persone grosse, cioè potenti, per poterci schizzare in faccia i loro pantaloni con il risvoltino e i loro aperitivi su terrazze abusive costruite con le pietre dell'Appia Antica e dotate di piscine che quando sono a prendere il sole d'estate, perché il bagno è troppo lontano, ci pisciano dentro: 'Tanto si ricicla e poi è tutta acqua mia".

Sanremo, bomba su Chiara Francini: una foto (molto) spinta | Guarda

Parole che vedono la stessa conduttrice d'accordo. D'altronde - conclude - "i mancini ricoprono spesso posizioni di rilievo anche nel cinema ma il loro modo di procedere è puro, a tratti disarmante. Se i sinistri una spolverata di ideali e due tabelline le imparano, loro no. Per loro fare un film o una serie è già cultura. E non importa se fai notare che nella Seconda guerra mondiale non c'erano le meches. Loro ti guardano come cani intelligenti e ti sorridono, perché loro sono spesso factotum: scrivono, dirigono, producono e montano. E anche fuor di metafora". E sono subito applausi.