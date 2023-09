Reazione a Catena, il pesante sospetto: "Troppi errori, dopo i Dai e Dai..."

04 settembre 2023 a

a

a

Non si spengono le polemiche su Reazione a Catena. Dopo l'eliminazione dei Dai e Dai e l'arrivo dei Tarallini, sul prgramma di Marco Liorni è scoppiata la bufera. I telespettatori a quanto pare non si rassegnano all'idea di una nuova fase del quiz show di Rai Uno. Infatti sui social è un diluvio di tweet con sospetti e teorie del complotto sul dopo-Dai e Dai. C'è chi mette addirittura in dubbio il regolamento e parla di favoritismi per i nuovi concorrenti.

"La #rai1 con il suo programma #reazioneacatena continua a fare #errori grossolani e importanti. Per i #daiedai il tempo dopo aver comprato il 3° elemento era meno di 20sec. per trovare la parola, chi è venuto dopo 60sec. Qualcosa non torna", ha affermato una telespettatrice in un tweet.

Reazione a Catena, "record personale": la rivelazione choc su Liorni

Qualcuno le risponde così: "Ciao. Il tempo assegnato è sempre uguale da regolamento. Capita piuttosto che in post produzione per esigenze di tempo vengano tagliate parti del programma, questa è una scelta certamente legittima, ma rischiosa perché infatti confonde il pubblico. Ciao". Insomma il dibattito, acceso, va avanti. Ma di certo un trio così affiatato come i Dai e Dai sarà difficile da rivedere nello studio di Reazione a Catena. Ora tocca ai nuovi campioni. Con buona pace di chi ha nostalgia del mese di agosto dove i Dai e Dai hanno trionfato senza rivali.