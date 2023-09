Sofia Coppola con il film “Priscilla” fa tornare sullo schermo Elvis Presley

Annamaria Piacentini 04 settembre 2023 a

a

a

“Priscilla” è il film in concorso di Sofia Coppola che torna al Lido dopo tredici anni dalla vittoria del Leone d'Oro nel 2010. Tratto dal libro di memorie della moglie di Elvis Presley (Elvis and Me) scritto nel 1985, racconta il suo rapporto e la vita vissuta a fianco del re del Rock' Roll. Un grande amore durato-dal '67 al '73, in cui ebbero una figlia , Lisa Marie Presley deceduta lo scorso gennaio. A dare il volto a Priscilla c'è Cailee Spaeny , mentre Elvis è interpretato da Jacob Elordi. Il film, è inserito tra i titoli veneziani più attesi e sbarcherà oltreoceano.

Sofia, cosa ha catturato la sua attenzione nei confronti del libro?

“Quando l'ho letto mi ha colpita. La storia era molto sincera, ho apprezzato la sua franchezza, la sua semplicità. Mi piaceva raccontare una coppia leggendaria di cui sappiamo poco”.

Della loro vita, della storia d'amore che improvvisamente è finita?

“ Infatti è una storia che parla di alti e bassi in un momento in cui l'amore tra loro era ancora forte”

C'è anche l'abuso mentale: lo considera un racconto famminista?

“No, però ho voluto che Priscilla raccontasse la realtà delle cose, l'illusione, ma anche la parte più fiabbesca della sua vita.”

L'amore a volte può non essere sufficiente.per continuare a vivere le proprie illusioni. Cosa risponde?

“Che questo amore, nonostante tutto, non morirà mai. E la musica del film consente di entrare in America negli anni '60 dove tutto sembrava bellissimo.