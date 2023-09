Francesca De Andrè, il dramma: "Ho un tumore, così venerdì è iniziato il calvario"

07 settembre 2023 a

Francesca De André, ex concorrente de L’Isola dei Famosi e del Grande Fratello, ha spiazzato tutti sui social, annunciando di essere malata. Sul suo profilo Instagram, la figlia del celebre cantautore Cristiano ha fatto sapere di avere un tumore, raccontando nei dettagli quanto accaduto tramite un post dalla lunga descrizione. "Non stavo bene, sentivo che c’era qualcosa che non andava. Mi faccio prescrivere delle ricette dal mio medico e prenoto le analisi e visite del caso. Era venerdì", inizia così il racconta della De André.

L'influencer spiega che, una volta arrivata a Milano, si recò immediatamente al pronto soccorso della Clinica Mangiagalli. "Lì, dopo aver fatto leggere i vari referti che portai, decisero di visitarmi. "Mi ricoverarono subito. Dovevo iniziare la terapia endovenosa per poi operarmi". Esito del referto: tumore. Benigno o maligno, ancora non si sa. "Ho realizzato - racconta la De André - che non posso più avere figli naturalmente". Ed è anche andata bene, perché l'influencer poteva rimanere completamente sterile.

Ma la De André non si è lasciata abbattere tanto facilmente. L'operazione è andata per il verso giusto e la voglia di alzarsi da letto ha avuto il sopravvento. "Sono e voglio rimanere positiva - spiega Francesca - perché è comprovato che in questi casi lo stato d’animo conta tantissimo, quindi andrà tutto bene“.