Barbara D'Urso, bomba-Sgarbi: "Il celebre politico che è il suo amante"

La prima presenza di Vittorio Sgarbi nel nuovo Pomeriggio 5 ha già creato non poco scompiglio. Parlando del caso Segre-Seymandi scoppiato dopo la diffusione di un video in cui lui rivela i presunti tradimenti di lei, il critico d'arte tira in ballo Barbara d'Urso. E lo fa proprio in quello che una volta era il suo programma, ora invece condotto da Myrta Merlino. Quanto basta a gettare nel panico la regia che, in fretta e furia, cambia inquadratura e manda in onda un servizio.

Ma non è solo il nome dell'ex conduttrice Mediaset a mettere in imbarazzo Merlino. Sì perché Sgarbi lancia un vero e proprio gossip. "Politico fiorentino già amante di Barbara d’Urso", pronuncia il deputato scatenando il web. Se quella dell'ospite sia una battuta o meno non è dato sapersi, certo è che sui social è caccia al nome.

Se infatti in molti pensano a una sparata relativa alla presenza (al suo fianco) del primo cittadino di Firenze, Dario Nardella, altri indagano. Il motivo? Nardella è di origini campane, non fiorentine. E sui social non manca la fantasia: "Non starà mica parlando di Matteo Renzi?", chiede un utente. Che Sgarbi sia solito provocare non è una novità, ma non si escludono dure smentite a breve.