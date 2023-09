In Onda, gaffe di Anna Falcone: "Ho sentito bene?", come se ne esce

06 settembre 2023 a

Sta facendo parecchio discutere la gaffe pronunciata a In Onda durante la puntata di martedì 5 settembre. Protagonista, ospite di Luca Telese e Marianna Aprile su La7, Anna Falcone. La giurista, che alle Primarie Pd ha detto di aver votato per Elly Schlein, è scivolata sulla grammatica. Per i telespettatori attentissimi Falcone avrebbe detto "se mi investirebbe". Tanti infatti i commenti piovuti sui social che sebrano non perdonare l'ospite.

“Ha appena detto 'Se mi investirebbe'", scrive un utente mentre un altro gli fa eco: "Qui a casa abbiamo avuto un grave mancamento", E ancora: "Se si investirebbe' (Anna Falcone giurista e, sicuramente, italianista)". Ma non finisce qui: "'Se si investirebbe'… ma ho sentito bene?". A quanto pare benissimo.

Ma In Onda non è nuova a scivoloni del genere. Qualche puntata fa è stata Aprile a commetterla. "Vittima" Licia Ronzulli. "Questa sera alla nostra conversazione si aggiunge la senatrice di Fratelli d'Italia Licia Ronzulli collegata con noi...". Peccato però che ci sia una svista: "Ho detto Fratelli d'Italia? Mi perdoni. Era per sondare la reazione, sono una persona orribile". E Ronzulli ha replicato con un gesto della mano ironicamente minacciosa. Nulla di grave dunque, solo qualche risata tra gli ospiti.