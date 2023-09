In Onda, Nathalie Tocci alza la voce con Tarquinio: "Ascolta!"

Claudio Brigliadori 04 settembre 2023 a

a

a

Sulla guerra in Ucraina il dialogo tra Mosca e Kiev sembra impossibile, ma anche in Italia non siamo messi benissimo. Chi vuole la fine del conflitto militare, anche a costo di imporre a Zelensky dolore rinunce, viene additato come filorusso. Chi invece chiede di difendere fino alla fine il diritto internazionale diventa automaticamente un servo dell’America. Difficile, insomma, mantenere i nervi saldi, specialmente in tv. A In Onda, su La7, gli animi si scaldano nonostante gli ospiti non siano dei pericolosi ultrà. Da una parte Marco Tarquinio, ex direttore dell’Avvenire che difende a spada tratta le ultime, contestate parole di Papa Francesco giudicate da molti un po’ troppo accondiscendenti con il Cremlino.

Dall’altra Nathalie Tocci, direttrice dell’Istituto Affari Internazionali di Roma, assai critica con il Pontefice: «Putin cerca di mobilitare il suo popolo dicendo che si deve tornare alla grandezza dell’impero», sottolinea. Tarquinio, in collegamento, sbotta: «Il Papa non ha mai detto questo, è una menzogna!». Al che la Tocci, alzando a sua volta la voce, lo frena: «Stavo parlando di Putin, non del Papa! Ascolta!».



"Ascolta!". Tocci, la rissa con Tarquinio: guarda qui il video di In Onda

Poco cambia, però, perché alla fine l’esperta picchia duro su Bergoglio: «Le sue parole hanno avuto effetti catastrofici. I riferimenti alla restaurazione della grande Russia, in memoria di Caterina II, Pietro il Grande e di Ivan il Terribile. In questo modo è inevitabile che queste parole vengano strumentalizzate. Se questo discorso fosse stato pronunciato 2, 3, 10 anni fa non avrebbe fatto piacere agli ucraini ma poco male. Dirlo adesso, invece, è tossico». Tanto quanto è avvelenato il dibattito.