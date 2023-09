Myrta Merlino a Pomeriggio 5, "caffè e asciugamani lanciati dietro le quinte": i rumors

06 settembre 2023 a

Prime voci minano Pomeriggio 5. Stando a quanto riportato da Ivan Rota ci sarebbe un'"apparente agitazione dietro le quinte, dove la redazione sembrerebbe voler far intervenire i sindacati". A suo dire "Myrta Merlino, dopo il licenziamento del regista, avrebbe tirato un caffè addosso a un autore". Ma non solo, perché voci non confermate "parlano di un asciugamano lanciato contro una parrucchiera". Tutte indiscrezioni, quelle apparse sul Giornale d'Italia, che arrivano dopo l'addio di Ermanno Corbella, fedelissimo della giornalista. Dopo la prima puntata il regista è stato sostituito da Franco Bianca.

A spiegare l'accaduto lui stesso: "Non è vero che sono stato licenziato – ha detto chiaro e tondo intervistato da TvBlog – è stato deciso concordemente con Mediaset di non proseguire il rapporto di lavoro, il contratto firmato era per tutta questa stagione". E nulla c'entrerebbe la conduttrice: "Con lei ci ho parlato… non è lei la motivazione di quanto accaduto".

A suo dire "esistono ragioni di fondo, verranno analizzate… non da me. Comunque non è questo il momento di farlo". Il sospetto è che dietro la sostituzione ci siano le piccole sbavature, come il gobbo e le telecamere in vista, apparse in diretta. Ma anche su questo Corbella ha riferito: "Fa parte degli errori di una diretta. Abbiamo provato molto poco per ragioni contingenti […] La prima puntata è sempre un numero zero".