Vittorio Sgarbi nomina Barbara D'Urso dalla Merlino, clamoroso: la regia ferma la diretta

06 settembre 2023 a

a

a

Cala il gelo a Pomeriggio 5 quando Vittorio Sgarbi, ospite di Myrta Merlino nella puntata del 5 settembre, interviene sul caso del banchiere Massimo Segre e dell'ex compagna Cristina Seymandi scoppiato dopo la diffusione di un video in cui lui rivela i presunti tradimenti di lei durante una festa organizzata per annunciare il loro matrimonio. Ad un certo punto, mentre si discute sull’argomento, si sente il critico d'arte che pronuncia il nome di Barbara d’Urso: "Politico fiorentino già amante di Barbara d’Urso".

Parole che hanno spinto la regia a staccare e a mandare in onda immediatamente un servizio.

Sallusti da Porro, scontro con la Bompiani: "Destra patriarcale? Ma basta!"

Ma la frase di Sgarbi non è sfuggita al popolo social. Che non solo si chiede quale sia il "politico fiorentino" che avrebbe avuto una relazione con la d'Urso, ma anche come proprio Barbara d'Urso sia sempre "presente" in qualche modo nel programma che ora è condotto dalla Merlino. Il suo nome infatti è stato menzionato in due puntate su due.

"Kata soffre, ma è viva": testimonianza-choc in diretta su Canale 5

L'esordio della Merlino a Pomeriggio 5 non è stato esattamente entusiasmante. Soprattutto per alcuni problemi in regia che hanno portato i vertici Mediaset a sostituire dopo una sola puntata il regista "fedelissimo" di Myrta, Ermanno Corbella. Al suo posto, è subentrato Franco Bianca, Ma tra problemi di audio e immagini, la conduttrice non è riuscita a nascondere il suo disappunto per questo cambiamento.