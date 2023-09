Maria De Filippi "tagliata" da Mediaset: Uomini e Donne, svolta clamorosa

05 settembre 2023 a

a

a

Una piccola-grande rivoluzione per Uomini e Donne, lo storico programma di Maria De Filippi che tornerà in onda il prossimo 11 settembre, sempre e rigorosamente su Canale 5. Infatti, in questi mesi di cambiamenti a Mediaset, ora si apprende che verrà modificata anche la durata delle puntate della trasmissione.

Già, i telespettatori e aficionados del programma sono abituati a seguirlo dalle 14.45 alle 16.10. Ma basta dare una letta alla guida ufficiale Mediaset per vedere come la durata è stata accorciata di quasi venti minuti. Nel dettaglio, le prossime puntate di Uomini e Donne andranno in onda dalle 14.45 alle 15.53 circa. A seguire Maria De Filippi, i nuovi episodi della soap spagnola La Promessa, dunque Pomeriggio 5 di Myrta Merlino, al via sempre alle 16.55.

"Durante Uomini e Donne mi hanno rovinato": il dramma che travolge il format della De Filippi

Come detto, la prima di questa nuova stagione è in palinsesto per lunedì 11 settembre. Finalmente il pubblico e gli affezionatissimi della rete ammiraglia Mediaset torneranno a seguire le vicende legate al Trono Classico e al Trono Over. Tra i volti nuovi sul trono, ecco Brando, Cristian e Manuela Carriero. I primi due sono new-entry assolute, insomma sconosciute ai telespettatori, mentre l'ultima è già nota per aver già preso parte a Temptation Island. Sul Trono Over, due clamorosi forfait: non ci saranno più infatti né Armando Incarnato né Riccardo Guarnieri.