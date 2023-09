Myrta Merlino a Pomeriggio 5? "Spazzatura pulita, orrido di seta bianca": chi la insulta

05 settembre 2023 a

I risultati del debutto di Myrta Merlino a Pomeriggio 5 sono stati eccellenti, Canale 5 ha vinto la battaglia degli ascolti con Rai 1 e l'ex conduttrice di L'aria che tira, fresca di passaggio in estate da La7 a Mediaset, può di certo sorridere come d'altronde Pier Silvio Berlusconi. Ma questo il Foglio non poteva ancora saperlo e così l'articolo di commento all'esordio pubblicato dal quotidiano diretto da Claudio Cerasa è velenosissimo, una serie di colpi assai duri sotto la cintura alla padrona di casa che ha sostituito Barbara D'Urso tra non poche polemiche.



Secondo Carmelo Caruso, giocando sul diktat "anti-trash" di Pier Silvio, la Merlino ha inaugurato "un nuovo genere televisivo: la spazzatura pulita, l’orrido di seta bianco". Non male, come incipit del pezzo. La cronaca nera in mano a Myrta "è una specie di A Sangue freddo con al posto di Capote l’aiuto regista, o forse tuttofare, Ermanno: 'Ermanno, Ermanno. Siamo collegati da Senago, dove Giulia Tramontano è stata avvelenata con veleno per topi. Pensate, veleno per topi. Non ho parole'". Completamente vestita di bianco, la conduttrice viene paragonata dal Foglio a "una papessa ortodossa".

Quindi vengono tirate in ballo le "le mossette di Merlino" e "pure il gobbo di carta che, sui social, è già virale. Evidentemente a Merlino non doveva bastare l’auricolare per dire la più grande banalità da sociologa nel metrò: 'Il branco se la prende sempre con la più fragile'". Ironie anche sul "momento alla Giambruno", quando la Merlino si rivolge ai telespettatori: "Ve lo dico da madre, non difendete questi ragazzi". Gran finale con il carico di veleno, relativo alle voci uscite dalla redazione di La7 qualche mese fa: "Lì si ricordano dei capricci di questa mezza star che a differenza di D’Urso, si mette le dita sotto il mento, da professoressa a contratto, e che smanaccia con gli occhiali, tutto per ricordare che lei è una giornalista, 'io ho lavorato al Mattino'". In attesa della seconda puntata, però, i telespettatori sembrano aver già votato Myrta.