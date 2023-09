Belen Rodriguez in topless: la foto che lascia tutti senza parole

Roberto Tortora 07 settembre 2023 a

Di scatti mozzafiato Belen Rodriguez ne ha fatti a bizzeffe negli ultimi anni, ma non ci si abitua mai a vederla in tutta la sua bellezza. La showgirl argentina ha incantato i follower su Instagram con degli scatti in topless da urlo, in una piscina di una struttura ricettiva sulle Dolomiti. Belen Rodriguez ha ringraziato il posto: “Un’esperienza meravigliosa, con gente incantevole! Torneremo presto!”. Sì, avete capito bene: torneremo.

Quel plurale non è “maiestatis”, bensì ha lasciato intendere che la showgirl non fosse sola e, in effetti, si tratta del primo viaggio che pare abbia fatto con il suo nuovo amore Elio Lorenzoni, presentato al mondo dello spettacolo tramite le foto che ha condiviso recentemente sui social. L’ex-conduttrice di Tu Si Que Vales ha trovato ancora l’amore, la sensualità e la passione. La sofferenza per l’ennesima separazione da Stefano De Martino, evidentemente, si è placata.

Ovviamente, a foto del genere postate su Instagram, non possono che seguire like e commenti a pioggia: “La prima vacanza con Elio?”, scrivono molti fan. E ancora, qualche hater: “Belen, stupenda. Ma impara a vivere senza un uomo al tuo fianco”. C’è una certa ciclicità nelle sue storie d’amore e molti followers glielo fanno notare: “Ne trovi uno, te ne innamori, ci fai viaggi, vacanze, tutto bello. Poi un figlio, poi ti lasci”. L’argentina ha evitato di rispondere alle provocazioni e, semplicemente, si gode le meraviglie dei posti in cui, probabilmente, viene invitata per fare anche un po' di pubblicità. Con il paesaggio mozzafiato e uno scenario paradisiaco, le critiche volano via e Belen Rodriguez, ancora una volta, ha lasciato tutti a bocca aperta.