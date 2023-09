Belen Rodriguez, la voce choc: "Ha litigato con la sorella Cecilia"

07 settembre 2023 a

a

a

Ogni questione che riguarda Belen Rodriguez sembra destinata a fare scalpore. Dopo la fine della relazione con Stefano De Martino, la showgirl ha già trovato conforto tra le braccia dell'imprenditore bresciano Elio Lorenzoni. Con l'arrivo della nuova fiamma, la vita sentimentale e lavorativa della conduttrice argentina sembra pronta a risollevarsi. Ma la quiete appena ritrovata potrebbe già essere al capolinea. Un indizio social ha infatti attirato l'attenzione dei fan.

Nuovi rumor accendono i riflettori su Belen. Pare che la showgirl argentina possa aver litigato con la sorella, Cecilia Rodriguez. Ad avanzare questa ipotesi sono gli utenti del web e l'esperta di gossip e pettegolezzi Deianira Marzano, che nelle sue storie di Instagram ha postato alcune segnalazioni. "Cecilia è stata a Venezia e ha ricevuto like da tutti (Stefano compreso) tranne che da Belen", si legge nei messaggi. Un segnale che, nell'era dei social, non è affatto da trascurare.

Lo scorso anno Belen aveva addirittura ripubblicato il post di Cecilia. "Penso che le sorelle Rodriguez abbiamo forse litigato, perché non si mettono più i like", aggiunge la Marzano. Per il momento si tratta soltanto di voci. Ma potrebbe trattarsi dell'ennesimo caso che sconvolge casa Rodriguez.