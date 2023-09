Elisabetta Gregoraci da urlo sul red carpet: "copre" il seno così

08 settembre 2023 a

Elisabetta Gregoraci si è presentata sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia con un lungo e bizzarro abito nero aderente e con strascico. Il vestito in satin, infatti, era completamente scollato sul décolleté e mostrava un seno coperto da una sorta di fiore di stoffa dorata "effetto stagnola". Sicuramente un pezzo unico, firmato, ma non per questo convincente.

La conduttrice ha assistito alla prima di Lubo, sesto film italiano presentato in concorso a Venezia 80. "Malgrado i progressi, gli errori ritornano nella Storia umana. Ecco perché c’è la necessità di stare sempre vigili nei confronti delle minacce alla vita, ai diritti, alla giustizia alla pace", è stato il messaggio del regista Giorgio Diritti. Lubo è ispirato al romanzo Il seminatore di Mario Cavatore, la cui lettura, ha spiegato Diritti, "mi ha svelato vicende poco conosciute accadute in Svizzera per cinquanta anni, portandomi a riflettere sul senso di giustizia, sulle istituzioni, sul senso dell’educare e dell’amare". Ne è nato un film (lungo 181 minuti) da cui emerge "quanto principi folli e leggi discriminatorie generino un male che si espande come una macchia d’olio nel tempo, penetrando nelle vite degli uomini, modificandone i percorsi, i valori, generando dolore, rabbia, violenza, ambiguità ma anche un amore per la vita e per i propri figli che vuole sopravvivere a tutto e riportare giustizia".