Venezia, "Memory": il nuovo film di Michel Franco

Annamaria Piacentini 08 settembre 2023 a

Oggi parliamo di “Memory”, film in concorso di Michel Franco Il suo secondo film inglese (dopo “Chronic”, con Tim Roth) è una storia molto dolorosa girata a New York, con la bellissima Jessica Chastain. che questa sera sfilerà sul red carpet. Il regista che dopo le controversie del passato per due titoli dei suoi film “Nuevo Orden” (Leone d'Argento 2020) e “Sundown”del 2021 , oggi si ritiene lusingato che il proprio lavoro abbia ottenuto tanti consensi da critica e pubblico:” In questo caso ho voluto puntare ad un film sulle persone che spesso si perdono tra la gente, tra la società riconosciuta come la migliore,” annuncia il regista. Una società”,che mostra l'incapacità di conformarsi, di accettare quelle che chiamiamo aspettative, spesso in fuga dalle ombre del passato”. Le ombre sono proprio al centro del film e puntano ad una coppia e al rapporto che si crea dopo una riunione di ex compagni di scuola. Lui è Saul, lei Sylvia un'assistente sociale che vive a New York, impiegata in una struttura dove vivono persone con salute mentale disturbata. Sylvia è una brava persona, una donna semplice che divide la sua vita tra casa e figlia. Ma un giorno tutto cambia quando Saul ( Peter Sarsgaard) la segue fino a casa e poi, la costringe a riflettere sul passato. Ricordare qualcosa di irrisolto è doloroso: “Ho sempre avuto un certo interesse per le persone che si sentono “fuori” posto, conclude Franco, .è' accaduto anche a me, e credetemi, dobbiamo cercare di capire questi uomini e donne che si trovano a vivere fuori dal tempo”.