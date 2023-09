Myrta Merlino, un sms clamoroso: "Ho bisogno di te, stammi vicino"

10 settembre 2023 a

Myrta Merlino ha voltato pagina: addio La7, lo scorso lunedì è iniziata la sua avventura alla guida di Pomeriggio 5, il programma del pomeriggio in onda su Canale 5 e che fino allo scorso anno era il regno di Barbara D'Urso.

E al termine della prima settimana di programmazione, ecco che la Merlino ha fatto capolino in un altro studio di Canale 5, quello di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin. Si è concessa a una lunga e toccante intervista, in cui si è sbottonata sulla sua vita privata, commuovendosi parlando delle figlie e rivelando del dramma del parto che affrontò da sola, mentre suo marito, anni fa, si trovava in coma in seguito a un incidente stradale.

"Mio marito in coma dopo un grave incidente": Merlino-choc, il dramma del parto

Sulla sua nova avventura a Mediaset, dove la ha voluta con forza Pier Silvio Berlusconi, spiega: "Sono arrivata molto ansiosa, cosa che non mi capitava da anni. Io faccio questo mestiere da tanto tempo però quando cambi tutto, cambi casa perché Canale 5 è una casa, cambi pubblico, format e orario si tratta di una prima volta di quelle che non si dimenticano più".

Dunque, sulla madre, scomparsa: "Ho questa stupida idea che se le mando delle cose, un messaggio sul cellulare, in qualche modo le recepisce". E riferendosi alla nuova pagina lavorativa, aggiunge: "Le ho scritto: Mammina ho bisogno di te, adesso mi devi stare vicino", ha concluso Myrta Merlino con un'ulteriore, e toccante, rivelazione.