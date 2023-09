Giampiero Mughini costretto a lasciare il Gf per "motivi personali"

11 settembre 2023 a

Niente Grande Fratello per Giampiero Mughini. Nonostante il suo fosse uno dei primi nomi emersi nei diversi retroscena, pare che la partecipazione del giornalista al reality di Alfonso Signorini sia saltata. Nessuno screzio con Canale 5 o con Pier Silvio Berlusconi. Stando a TvBlog l'assenza di Mughini sarebbe da imputare a "motivi personali". Seppur non ci sia mai stato alcun annuncio ufficiale da parte del Biscione circa la sua presenza, l'opinionista in una lettera aperta a Dagospia aveva anticipato questa possibilità.

L'auspicio è che Mughini possa solo posticipare il suo ingresso. In ogni caso chi farà parte del cast sono certamente: lo sportivo Alex Schwazer, la ex stella delle telenovelas Grecia Colmenares e l'attrice Beatrice Luzzi. Tutti e tre sono già stati annunciati ufficialmente. E tra i "nip", ossia tra quelli che non sono famosi, ecco l'operaia Giselda Torresan, l'ingegnere Vittorio Menozzi e la fotografa Letizia Peris.

Gf stravolto, nome senza precedenti del primo concorrente: concessione speciale | Guarda

Tra le altre novità Cesara Buonamici come opinionista e Rebecca Staffelli ai social. Ma non solo. Dal promo diffuso anche sui social, sembra esserci qualche cambiamento per quanto riguarda la scenografia e soprattutto per quanto riguarda la casa più spiata d'Italia. Come ogni anno, infatti, il suo interno cambia. E anche per questa nuova edizione non è da meno.