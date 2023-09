Chiara Ferragni e la pizza che si "rigenera": la foto misteriosa è virale

12 settembre 2023 a

Dopo il matrimonio della sorella Francesca, Chiara Ferragni si è lasciata andare a una serie di foto e stories sui social. Tornata nella sua Milano, l'influencer ha voluto subito condividere con i suoi follower alcuni momenti della sua vita di tutti i giorni. Inclusa anche una cena in pizzeria.

La Ferragni ama molto la margherita e così spesso posta foto in cui addenta il piatto principe della cucina italiana. Ma come accaduto già in passato, la Ferragni ha qualche problema con le foto in cui compare una pizza. Infatti normalmente la pizza appare integra mentre la Ferragni addenta una fetta. E in tanti hanno iniziato a chiamare la pizza della Ferragni come la "pizza che si rigenera".

E l'influencer ha così voluto scherzare con i suoi follower postando una foto con una fetta misteriosa in bocca e la sua pizza integra davanti nel piatto. Lei stesso ha scritto nelle stories: "La pizza che si rigenera è tornata". Insomma un modo per sdrammatizzare e mettersi alle spalle le critiche feroci che qualche tempo fa le erano arrivate proprio per le foto misteriose a tavola. Con ironia e semplicità, la Ferragni ha saputo mettere tutti a tacere. In questo è maestra...