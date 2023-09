Daniele Dal Moro, incidente shock con la moto d'acqua

12 settembre 2023 a

a

a

Daniele Dal Moro l'ha scampata bella. L'ex gieffino, fidanzato con l'influencer di origini venezuelane Oriana Marzoli, è rimasto coinvolto in un incidente con una moto d'acqua che gli ha causato un trauma facciale. E si è subito recato in ospedale a Peschiera del Garda per ricevere le cure mediche necessarie. Lo stesso imprenditore veneto ha spiegato ai fan tramite i suoi profili social quanto è accaduto, mentre era al lago a divertirsi.

Nelle ultime ore, l'ex concorrente del Grande Fratello ha pubblicato le foto delle ferite subite all'occhio. Si tratta dei danni relativi all'incidente che gli ha causato un trauma facciale. Il 33enne ha postato il referto medico della caduta accidentale con la moto d'acqua. "Trauma facciale con la moto d’acqua, nega perdita di coscienza. Vigile, orientato, fasia corretta, non deficit neurologici in atto. Ferita della palpebra superiore. Si confeziona sutura intradermica con ethilon 4/0 VAT in ordine", si legge nel referto medico.

"Pelato infame!": volano insulti al Gf, chi c'è nel mirino

Niente di grave quindi. Solo tanta paura. Le fan dell'ex gieffino possono stare tranquille: il sex symbol a breve tornerà a esibire quel volto che ha fatto innamorare tante telespettatrici.