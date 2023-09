Massimo Giletti, bomba indiscreta: "Rai? Mediaset? Dove va"

13 settembre 2023 a

Massimo Giletti è pronto a sbarcare sul web. Come riporta Il Foglio, l’ultimo progetto a cui sta lavorando il conduttore piemontese - scomparso con mistero e dietrologia dai palinsesti di La7 - è proprio portare la sua Arena su internet. Dal prossimo febbraio dovrebbe comunque fare ritorno in Rai con un programma tutto suo, ma di varietà. Giletti non vuole però restare con le mani in mano. E quindi sta configurando un canale social per tornare a proporre le specialità della casa: editoriali spettinati, inchieste, punti di vista forti. Insomma: “Quello che gli altri non vi dicono”.

Questa volta però invece dei telespettatori ci saranno i like e le interazioni degli utenti. Niente share, ma visualizzazioni e commenti. Giletti, dal canto suo, è convinto di avere una base, un pubblico, che ancora lo cerca, lo invoca ed è rimasto orfano. Ecco perché ha deciso di pensare a un nuovo format, come la seguitissima Zuppa di Porro - del giornalista Nicola Porro - o l’esperimento di Michele Santoro, quando si è trovato senza televisione classica e quindi si è rifugiato sulla rete. Una via che può consentire al conduttore piemontese di ritagliarsi una bella fetta tra l'infotainment televisivo. E chissà che non possa convincere Mamma Rai a riaffidargli un programma di approfondimento politico sulle reti dello Stato.