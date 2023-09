Massimo Giletti torna in Rai? Dagospia: "Avvistato al settimo piano"

05 settembre 2023 a

Una telenovela quasi infinita. E proprio di televisione si parla. Nel dettaglio, si parla di Massimo Giletti, l'ormai ex prima punta de La7, la rete di Urbano Cairo che ha abbandonato con discreto fracasso e molteplici sospetti nel corso dell'ultima stagione, quando di punto in bianco il suo Non è l'Arena è stato fermato dall'editore in circostanze tutt'oggi piuttosto nebulose.

Tant'è, da quel giorno Giletti sul piccolo schermo non si è più visto. Ma da anni - ed eccoci alla telenovela - si parla di un suo possibile ritorno in Rai, a sua volta parecchio tempo fa abbandonata con gran fracasso e in polemica col governo di Matteo Renzi. Già, di acqua ne è passata sotto ai ponti. E così, con Renzi ridotto a poco più dello zero virgola (ma questa è una considerazione che col destino di Giletti c'azzecca poco o nulla), ecco che ora pare tutto apparecchiato per il gran ritorno.

A ridosso dell'estate, nei giorni del valzer dei palinsesti, sembrava possibile un "reintegro" di Giletti a Viale Mazzini già da questo settembre. Così non è stato. Ma l'ad Rai, Roberto Sergio, ha recentemente lasciato intendere che presto il ritorno potrebbe effettivamente concretizzarsi. Ora, forse, ci siamo.

"Che Paese è l'Italia": Massimo Giletti indagato, si scatena Guido Crosetto

Secondo Dagospia, infatti, Massimo Giletti è stato "avvistato in questo momento" a Viale Mazzini. Così in un "flash" diffuso poco dopo mezzogiorno sul sito di Roberto D'Agostino. E ancora, nel "flash" si leggeva: "Il conduttore ha raggiunto il settimo piano per un incontro con i vertici dell'azienda. Dopo l'uscita da La7, si è parlato più volte di un suo ritorno in Rai...". Siamo finalmente arrivati al dunque? All'epilogo della telenovela?